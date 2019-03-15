Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов — «Ливерпуль» или «Порту»?

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, по итогам которой команды узнали своих соперников.



Участниками одной из пар стали «Ливерпуль» и «Порту», которые на стадии 1/8 финала оказались сильнее «Баварии» и «Ромы» соответственно. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто станет победителем этой пары и выйдет в полуфинал?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.