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Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов — «Тоттенхэм» или «Манчестер Сити»?

Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов — «Тоттенхэм» или «Манчестер Сити»?
Футбол / Лига чемпионов

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, по итогам которой команды узнали своих соперников.

Участниками одной из пар стали «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити», которые на стадии 1/8 финала оказались сильнее немецких клубов «Боруссия» (Дортмунд) и «Шальке-04» соответственно. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто станет победителем этой пары и выйдет в полуфинал?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19
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