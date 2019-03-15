«Динамо» вышло на второе место в молодёжном первенстве

Сегодня, 15 марта, состоялись три матча в молодёжном первенстве России. «Анжи» на своём поле поделил очки с «Крыльями Советов».

В составе махачкалинцев голом отметился нападающий Гамид Агаларов, а у самарцев мяч забил форвард Никита Саликов уже в добавленное арбитром время.

«Динамо» на выезде одержало волевую победу над «Оренбургом» со счётом 3:1. Пропустив первыми, бело-голубые забили три мяча — голы забили Данил Липовой, Станислав Лацевич и Илья Калачёв. Для столичного клуба эта победа стала седьмой подряд в этом сезоне. Благодаря ей московская команда вышла на второе место в турнирной таблице первенства.

В другой встрече тульский «Арсенал» в родных стенах вырвал победу над «Енисеем» со счётом 1:0.