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«Динамо» вышло на второе место в молодёжном первенстве

«Динамо» вышло на второе место в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ

Сегодня, 15 марта, состоялись три матча в молодёжном первенстве России. «Анжи» на своём поле поделил очки с «Крыльями Советов».

В составе махачкалинцев голом отметился нападающий Гамид Агаларов, а у самарцев мяч забил форвард Никита Саликов уже в добавленное арбитром время.

«Динамо» на выезде одержало волевую победу над «Оренбургом» со счётом 3:1. Пропустив первыми, бело-голубые забили три мяча — голы забили Данил Липовой, Станислав Лацевич и Илья Калачёв. Для столичного клуба эта победа стала седьмой подряд в этом сезоне. Благодаря ей московская команда вышла на второе место в турнирной таблице первенства.

В другой встрече тульский «Арсенал» в родных стенах вырвал победу над «Енисеем» со счётом 1:0.

Россия - Молодёжное первенство. 20-й тур
15 марта 2019, пятница. 12:00 МСК
Анжи-мол.
Махачкала
1 : 1
Крылья Советов-мол.
Самара
1:0 – Агаларов – 23, 1:1 – Саликов – 90+4
Россия - Молодёжное первенство. 20-й тур
15 марта 2019, пятница. 13:00 МСК
Оренбург-мол.
Оренбург
1 : 3
Динамо-мол.
Москва
1:0 – Антоненко – 11, 1:1 – Липовой – 18, 1:2 – Лацевич – 26, 1:3 – Калачёв – 74 (пен)
Россия - Молодёжное первенство. 20-й тур
15 марта 2019, пятница. 14:00 МСК
Арсенал-мол.
Тула
1 : 0
Енисей-мол.
Красноярск
1:0 – Максименко – 90
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