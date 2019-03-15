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Роналду впервые после ЧМ-2018 вызван в сборную Португалии

Роналду впервые после ЧМ-2018 вызван в сборную Португалии
Футбол / Евро-2020

Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш огласил имена игроков, которые вызваны на матчи отборочного турнира чемпионата Европы—2020 со сборными Украины и Сербии.

Впервые после ЧМ-2018 в состав команды был вызван нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Минувшей осенью сообщалось, что игрок попросил не вызывать его в сборную до конца 2018 года.

Голкиперы: Бету, Жозе Са, Руй Патрисиу.

Защитники: Жоау Канселу, Нелсон Семеду, Жозе Фонте, Пепе Кеплер, Рубен Диаш, Мариу Руй, Рафаэл Геррейру.

Полузащитники: Рубен Невеш, Перейра Данилу, Вилльям Карвалью, Бруну Фернандеш, Жоау Мариу, Жоау Моутинью, Пицци.

Нападающие: Бернарду Силва, Гонсалу Гуэдеш, Рафаэл Силва, Андре Силва, Криштиану Роналду, Диогу Жота, Жоау Секейра, Диего Соуза.

Сборная Португалия сыграет с Украиной 22 марта. Встречу с национальной командой Сербии португальцы проведут 25 марта. Оба матча состоятся в Лиссабоне.

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