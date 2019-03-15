«Анжи» — «Крылья Советов»: стали известны составы команд

Тренерские штабы махачкалинского «Анжи» и самарских «Крыльев Советов» определились с составами на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Белов, Калошин, Кацаев, Гиголаев, Гайдаров, Закиров, Долгов, Понсе.

Запасные: Будаков, Белоруков, Ягьяев, Чистяков, Андреев, Маркелов, Лескано, Иванченко, Агаларов.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Бурлак, Зотов, Самарджич, Самедов, Джано, Тимофеев, Корниленко, Канунников.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Карпов, Рохель, Ткачук, Рабиу, Зиньковский, Киселёв, Яковлев, Шейдаев, Вучичевич.

Матч «Анжи» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 15 марта, в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.