Колашинац: в следующем раунде ЛЕ «Арсеналу» нельзя проигрывать первый матч

Полузащитник «Арсенала» Зеад Колашинац после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ренном» (3:0) заявил, что в следующем раунде лондонцам нужно избежать неудачного результата в первой встрече. В 1/8 финала «Арсенал» начал с поражения в матче с «Ренном» (1:3), но прошёл дальше по итогам двух игр.

«Всегда бывает сложно, когда проигрываешь первый матч. Мы прекрасно это понимаем. Конечно, в следующем раунде нужно этого избежать. Залогом успеха станет удачное начало двухматчевого противостояния.

В матчах с «Ренном» мы сами поставили себя в сложное положение. Но думаю, что для нас важнейшим фактором стал гол, забитый на чужом поле. В первом матче было очень сложно, мы играли вдесятером на протяжении почти 50 минут», — приводит слова Колашинаца Goal.

Соперником «Арсенала» по 1/4 финала будет «Наполи».