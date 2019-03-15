Бонуччи: «Аякс» находится в отличной форме, нас ждут интенсивные матчи

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинале туринский клуб сыграет с «Аяксом», который на стадии 1/8 финала выбил из соревнований мадридский «Реал».

«Мы узнали результаты жеребьёвки, когда закончили нашу тренировку. Знаем, что предстоит сыграть с командой, находящейся в отличной форме, играющей в динамичный футбол. Но мы готовы к двум интенсивным поединкам. Знаем, что можем подарить нашим фанатам чудесные вечера, какой получился в матче с «Атлетико», — приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.

Напомним, в 1/8 финала «Ювентус» по сумме двух матчей обыграл «Атлетико». Первая встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу мадридцев, но в ответной игре «Ювентус» победил со счётом 3:0.