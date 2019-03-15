Смоллинг — о матчах с «Барселоной»: «МЮ» может доставить проблемы любому

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг заявил, что английский клуб готов к матчам с сильнейшими соперниками. В 1/4 финала «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной».

«В последние пять-шесть недель мы поняли, что можем доставлять неприятности большим командам. В матчах со всеми командами, будь то «Челси», «Тоттенхэм Хотсупр» или «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» доставлял проблемы», — приводит слова Смоллинга официальный сайт УЕФА.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей переиграл «ПСЖ». Первая встреча, проходившая на «Олд Траффорд», завершилась победой гостей со счётом 2:0. В ответной встрече в Париже победу одержал «Манчестер Юнайтед» (3:1). При этом решающий мяч гости забили уже в компенсированное время с пенальти, который был назначен после просмотра видеоповтора.