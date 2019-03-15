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Каннаваро возглавил сборную Китая, он также продолжит работу с «Гуанчжоу»

Каннаваро возглавил сборную Китая, он также продолжит работу с «Гуанчжоу»
Футбол / Прочие турниры

Бывший итальянский защитник, чемпион мира 2006 года Фабио Каннаваро был назначен главным тренером сборной Китая. Он будет совмещать работу в сборной с работой в клубе «Гуанчжоу Эвергранд», сообщает BBC.

На этой должности 45-летний специалист сменит соотечественника Марчело Липпи, который ушёл в отставку с поста главного тренера сборной после неудачного выступления на Кубке Азии в январе 2019 года. Китайская сборная дошла до четвертьфинала турнира. Липпи станет одним из консультантов Каннаваро.

Сборная Китая проведёт первый матч под руководством нового тренера 21 марта. В этот день сборная Китая сыграет со сборной Таиланда.

Каннаваро работает в Китае с 2016 года. С 2017 года итальянец возглавляет «Гуанчжоу Эвергранд».

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