Каннаваро возглавил сборную Китая, он также продолжит работу с «Гуанчжоу»

Бывший итальянский защитник, чемпион мира 2006 года Фабио Каннаваро был назначен главным тренером сборной Китая. Он будет совмещать работу в сборной с работой в клубе «Гуанчжоу Эвергранд», сообщает BBC.

На этой должности 45-летний специалист сменит соотечественника Марчело Липпи, который ушёл в отставку с поста главного тренера сборной после неудачного выступления на Кубке Азии в январе 2019 года. Китайская сборная дошла до четвертьфинала турнира. Липпи станет одним из консультантов Каннаваро.

Сборная Китая проведёт первый матч под руководством нового тренера 21 марта. В этот день сборная Китая сыграет со сборной Таиланда.

Каннаваро работает в Китае с 2016 года. С 2017 года итальянец возглавляет «Гуанчжоу Эвергранд».