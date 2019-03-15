Льорис — о жеребьёвке ЛЧ: нет ничего невозможного, но нужно немного удачи

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинале лондонский клуб сыграет с «Манчестер Сити».

«Всё возможно, если веришь в успех и правильно относишься к матчам. Мы уже доказали это в прошлом сезоне во встречах с «Реалом» и «Боруссией». В нынешнем сезоне мы также проявили эти качества в играх с «Интером» и «Барселоной». Мы показали, что готовы к борьбе. Нужно немного удачи и командный дух», — приводит слова Льориса сайт УЕФА.

В 1/8 финала «Тоттенхэм» дважды обыграл дортмундскую «Боруссию», а «Манчестер Сити» дважды одержал победы в матчах с «Шальке-04». В ответной встрече «горожане» разгромили соперника из Германии со счётом 7:0.