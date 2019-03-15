Маротта: проблемы «Интера» никак не связаны со Спаллетти

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта после вылета команды из Лиги Европы встал на защиту главного тренера Лучано Спаллетти.

«Наши проблемы никак не связаны с тренером. Проблемы возникают объективно, независимо от того, кто является тренером. Спаллетти делает свою работу наилучшим образом. Мы должны достичь важной цели вместе с ним.

Мы опустошены из-за вылета из Лиги Европы. Это сильно задело нас. Мы не ищем оправданий, но нам не хватило девяти игроков. Команда должна извлечь урок из этого поражения и смотреть в будущее.

Считаю, что «Интер» находится на этапе корпоративного роста. Задачей на этот сезон может быть только четвёртое место. Это будет нелегко сделать, потому что мы конкурируем с несколькими хорошими командами», — цитирует Маротту Calciomercato.com.