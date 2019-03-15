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Жиру — лучший игрок недели в Лиге Европы

Жиру — лучший игрок недели в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы

Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба турнира в «Твиттере».

На награду кроме Жиру претендовали форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий лиссабонской «Бенфики» Жонас Гонсалвес и полузащитник пражской «Славии» Томаш Соучек.

Оливье в ответном матче 1/8 финала с киевским «Динамо» стал автором хет-трика. Встреча прошла на домашнем стадионе украинского клуба и завершилась со счётом 5:0 в пользу лондонцев.

Соперником «Челси» в четвертьфинале Лиги Европы будет «Славия». Первая игра состоится в Чехии 11 апреля, ответная — в Англии 18 апреля.

Посмотреть турнирную сетку плей-офф Лиги Европы можно на «Чемпионате».

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