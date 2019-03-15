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Карпин: надеемся, через две недели Калачёв вернётся в общую группу

Карпин: надеемся, через две недели Калачёв вернётся в общую группу
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» рассказал о состоянии полузащитника команды Тимофея Калачёва, восстанавливающегося после травмы.

«С точки зрения травм всё неплохо, помимо Калачёва и Новосельцева, который не сыграет из-за перебора карточек. Все остальные здоровы и могут играть. Теперь надо правильно выбрать стартовый состав на эту игру.

Будем надеяться, что через две недели Калачев может быть в общей группе, хотя ожидали его возвращение к возобновлению чемпионата России. С такими непредвиденными травмами случился небольшой отскок назад. Будем надеяться, что в ближайшем будущем сможем Калачева использовать», — сказал Карпин в интервью клубной пресс-службе.

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