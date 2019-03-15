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Карпин: смена схемы на более атакующую? Всё равно «Ростов» будет играть 10 на 10

Карпин: смена схемы на более атакующую? Всё равно «Ростов» будет играть 10 на 10
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

«Помог ли разобрать «Рубин» Виталий Кафанов? Помог, конечно. Всё, что он мог и было при нём, те моменты, которые он знает, всё это разобрали. Главное теперь — реализовать задумки на поле.

Устроит ли ничья? Не играем никогда на ничью. Говорить до матча, что нас устроит ничья, — мой ответ категоричен. Хотим выиграть, «Ростову» нужны три очка.

Стоит ли поменять схему на более атакующую? На этот вопрос отвечать не вижу смысла. Играть в 12 человек мы не можем. Всё равно будут играть 10 на 10. Должен быть баланс в обороне и атаке. За один сбор подготовилась команда. 10 февраля сформировался состав. Если на оборону уходит меньше времени, на её построение. За такое короткое время «Ростов» не потерял в обороне и подготовился, что хорошо. Половина дела сделана.

С обновлённой командой на 60—70 процентов необходимо работать над атакующими действиями. От смены схемы не думаю, что меняется многое. Есть команды, которые с тремя центральными защитниками много забивает, а есть те, кто с двумя не могут отличиться. Играют 11 на 11», — сказал Карпин в интервью клубной пресс-службе.

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