ФИФА утвердила новый формат клубного чемпионата мира

Совет ФИФА принял решение об изменении формата клубного чемпионата мира начиная с 2021 года, сообщает журналист AP Роб Харрис на своей странице в «Твиттере».
Количество участников клубного чемпионата мира увеличится до 24. Первый турнир в новом формате пройдёт с 17 июня по 4 июля 2021 года. Он будет проводиться вместо Кубка конфедераций.
Участники клубного чемпионата мира
1. Европа — 8 команд
2. Южная Америка — 6
3. Африка — 3
4. Азия — 3
5. КОНКАКАФ — 3
6. Океания — 1.
Нынешний формат чемпионата мира среди клубов предусматривает проведение турнира в конце каждого года. В нём участвуют семь команд, которые выиграли Лигу чемпионов в своём регионе. Действующим победителем мирового первенства является мадридский «Реал».
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У ФИФА будет много проблем после этих публикаций.