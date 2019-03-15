ФИФА утвердила новый формат клубного чемпионата мира

Совет ФИФА принял решение об изменении формата клубного чемпионата мира начиная с 2021 года, сообщает журналист AP Роб Харрис на своей странице в «Твиттере».

Количество участников клубного чемпионата мира увеличится до 24. Первый турнир в новом формате пройдёт с 17 июня по 4 июля 2021 года. Он будет проводиться вместо Кубка конфедераций.

Участники клубного чемпионата мира

1. Европа — 8 команд

2. Южная Америка — 6

3. Африка — 3

4. Азия — 3

5. КОНКАКАФ — 3

6. Океания — 1.

Нынешний формат чемпионата мира среди клубов предусматривает проведение турнира в конце каждого года. В нём участвуют семь команд, которые выиграли Лигу чемпионов в своём регионе. Действующим победителем мирового первенства является мадридский «Реал».