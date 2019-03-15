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ФИФА считает технически возможным увеличение числа участников ЧМ-2022 до 48

ФИФА считает технически возможным увеличение числа участников ЧМ-2022 до 48
Футбол

Совет ФИФА провёл очередную встречу, на которой обсуждалась техническая возможность увеличения числа участников чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. В ФИФА решили, что с технической точки зрения увеличение числа участников возможно.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что результаты исследования показывают возможность увеличения числа участников. По словам Инфантино, в этом случае соседние с Катаром страны должны будут помочь с размещением участников.

«Мы перейдём к следующему этапу, изучим возможности, решим, кто бы теоретически мог принять некоторые матчи в этом регионе. Если мы придём к соглашению в июне, то выдвинем это предложение на рассмотрение Конгресса, который будет принимать итоговое решение», — цитирует Инфантино CNN.

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