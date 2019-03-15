Эрнани: мыслей о «Спартаке» не было, думали о том, как пройти «Вильярреал»

Полузащитник «Зенита» Эрнани прокомментировал игру команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:2). По итогам двух встреч российский клуб вылетел из плей-офф турнира.

«Тяжёлый матч, но шансы у нас появлялись. Забей мы, и было бы проще. Но в результате пропустил не соперник, а мы. И в такой ситуации было уже сложно отыгрываться. Нам не удалось.

Сидело ли где-то в голове перед матчем, что скоро важная игра со «Спартаком»? Нет, мы думали о том, как пройти дальше в Лиге Европы. У нас были хорошие результаты, хорошие повороты в турнире, но есть какой-то лимит наших возможностей. Теперь мы не прошли дальше, сконцентрируемся на РПЛ», — сказал Эрнани в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Зенит» проведёт матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» 17 марта. Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск.