Адиев: у «Анжи» ещё есть масса проблем в игре, это было видно

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2).

«Наверное, не хватило той агрессивности. Она немного прослеживалась во втором тайме, в отличие от первого. Надо было играть активнее. У нас ещё есть масса проблем в игре — это было видно даже во втором тайме. Моменты, которые создаём, конечно, надо было реализовывать.

Кацаев? Когда команда находится в нижней части турнирной таблицы, нас не будет красить, если будем говорить о каких-то лучших игроках. Адлан на протяжении трёх матчей демонстрирует довольно-таки хороший объём работы. Он один из лидеров команды, и его роль рядом с молодёжью велика. Конечно, каждый матч играть на нескольких позициях — это тяжело. Но он старается, и я доволен его старанием.

Пока не знаю, когда вернётся Кулик. Планировали, что подойдёт к этой игре, но не получилось. Поэтому не хотел бы давать прогнозы. У нас есть ряд травмированных футболистов, и это нам добавляет определённой головной боли. Но, думаю, на этом сейчас не надо акцентировать внимание. Надо акцентировать внимание на тех людях, которые у нас сейчас в строю», — сказал Адиев в эфире «Матч Премьер».