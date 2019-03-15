Божович: «Анжи» не создал ни одного момента, «Крылья» победили заслуженно

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвёл итоги выездного матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Анжи» (2:0).

«В первом тайме мы контролировали мяч и лучше играли. Забили гол, и был ещё один хороший момент. Во втором тайме мы чуть прижались к своим воротам, «Анжи» играл гораздо лучше, чем в первые 45 минут. Но всё равно соперник не создал ни одного момента, а у нас было 2–3 очень хороших момента, когда Дюпин очень хорошо реагировал. Так что легко не было, но, думаю, победили заслуженно.

Установка на второй тайм была держать мяч, контролировать его, менять направление атаки. К сожалению, «Анжи» прессинговал, а мы были ближе к своим воротам. Не удавалось взять мяч под свой контроль.

Как поздравим с днём рождения Шейдаева? Он молодец. Это его третий гол за три игры. Надо продолжать в том же духе», — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».