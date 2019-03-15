Агент: Валенсия не останется в «Манчестер Юнайтед», возможен переход в «Арсенал»

Луис Валенсия, отец и агент защитника «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсии, заявил, что его сын покинет клуб по окончании сезона. Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» не воспользовался опцией продления контракта ещё на один год с 33-летним эквадорцем.

«Он совершенно точно не останется в «Манчестере». Он хочет перемен, да и клуб не планирует продлевать контракт. В жизни всё когда-нибудь кончается.

Существуют различные варианты продолжения карьеры. Есть заинтересованность со стороны «Арсенала», «Вест Хэм Юнайтед», «Интера» и одного китайского клуба. Но в футболе всё постоянно меняется.

Он хочет выбрать лучший вариант. Но ему также хотелось бы прежде всего подписать контракт на два года. Не ради денег, а для спокойствия. Надеюсь, что ему удастся найти команду, которая ставит серьёзные цели», — цитирует отца Валенсии El Universal.