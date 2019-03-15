Источник: Роналду могут дисквалифицировать на матчи 1/4 ЛЧ за неприличный жест

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован на несколько матчей Лиги чемпионов из-за неприличного жеста, который он показал во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), утверждает El Mundo Deportivo.

В этом случае португалец будет вынужден пропустить матчи 1/4 финала с «Аяксом». Кроме того, на итальянский клуб могут наложить дисциплинарный штраф.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Globoesportecom.

Первый матч «Ювентуса» с «Аяксом» пройдет 10 апреля, ответный — 16 апреля.

Напомним, Криштиану Роналду в ответном матче с «Атлетико» повторил жест главного тренера мадридцев Диего Симеоне, который в первом матче после гола «Атлетико» схватился руками за область паха, а затем повернулся к трибунам. За этот жест дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Симеоне на € 20 тыс.