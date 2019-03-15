Сульшер — о матчах с «Барселоной» в ЛЧ: именно этого хотят болельщики «МЮ»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результаты жеребьёвки четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, по результатам которой его команде досталась «Барселона».

«Мы хотим играть с самыми большими клубами и с сильнейшими командами. Мы уже играли с «Барселоной» в финалах Лиги чемпионов 2009 и 2011 годов, а также в полуфинале в 2008-м, когда забил Пол Скоулз. Именно таких матчей хотят наши болельщики. С нетерпением ждём встречи с «Барселоной».

Я, вероятно, отличаюсь от 99% тренеров, поскольку предпочитаю провести ответный матч на выезде, как это было у нас с «ПСЖ». Если дома добьёмся достойного результата, то в гостевой встрече сможем доставить проблем любому сопернику, как мы это сделали в Париже» — приводит слова Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» сыграют с «Барселоной» на «Олд Траффорд» 10 апреля. Ответная игра пройдёт на «Камп Ноу» 16 апреля.