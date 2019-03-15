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Сердеров оформил дубль в матче чемпионата Хорватии

Сердеров оформил дубль в матче чемпионата Хорватии
Футбол / Прочие турниры

«Интер» из города Запрешич одержал победу в матче чемпионата Хорватии с «Истрой-1961». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. В составе «Интера» дубль оформил российский форвард Сердер Сердеров. Россиянин сравнял счёт в матче на 41-й минуте, а уже в компенсированное время второго тайма поставил точку во встрече.

В нынешнем сезоне Сердеров принял участие в семи матчах и забил четыре мяча.

«Интер» в 25 турах набрал 24 очка. Клуб Сердерова занимает седьмое место в турнирной таблице Первого дивизиона. «Истра-1961», набрав 17 очков, занимает девятое место.

В следующем туре «Интер» сыграет с загребским «Динамо». Клуб из Загреба возглавляет турнирную таблицу чемпионата, у «Динамо» 61 очко.

Хорватия - Первая лига. 25-й тур
15 марта 2019, пятница. 20:00 МСК
Интер
Запрешич
3 : 1
Истра 1961
Пула
0:1 – Н'ди – 30, 1:1 – Сердеров – 41, 2:1 – Мамут – 80, 3:1 – Сердеров – 90+4
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