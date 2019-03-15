Лингард: Фергюсон всегда говорил, что мне надо быть терпеливым

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал, какой совет ему дал бывший тренер «красных дьяволов» Алекс Фергюсон. По словам Лингарда, легендарный тренер призывал его не торопиться и запастись терпением.

«Как мне удавалось выдерживать баланс между учёбой и тренировками? Всё было хорошо. Мы тренировались по вторникам и четвергам, после школы я сразу шёл домой, переодевался, обедал и ехал на тренировку в Манчестер.

Я был очень терпелив, в «Манчестер Юнайтед» мне тоже говорили о терпении. Например, я слушал Фергюсона. Он всегда говорил, что я поздний игрок, который развивается в более старшем возрасте. Он говорил, что мне нужно ждать, пока придёт моё время», — цитирует Лингарда пресс-служба «МЮ».