Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» — «Леванте». 15 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол на 90-й минуте принёс «Монако» победу в выездном матче с «Лиллем»

Гол на 90-й минуте принёс «Монако» победу в выездном матче с «Лиллем»
Футбол / Франция

В матче 29-го французской Лиги 1 «Лилль» принимал «Монако». Встреча прошла в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Монако» Винисиус Мораис, отправивший мяч в ворота «Лилля» на 90-й минуте. Результативную передачу в актив записал хавбек Жан-Эде Аолу.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе. Его заменили на 79-й минуте на хавбека Вильяма Ванкёра.

Беспроигрышная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла семи матчей. Ранее команда Леонарду Жардима одержала три победы и три раза сыграла вничью. Для «Лилля» это поражение стало первым в последних десяти встречах.

«Лилль», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (30) — 16-е.

Франция - Лига 1. 29-й тур
15 марта 2019, пятница. 22:45 МСК
Лилль
Лилль
0 : 1
Монако
Монако
0:1 – Мораис – 90
«Ультрас? Это вам не Россия!». Как в Монако ходят на Головина
С такими болельщиками не нужен никакой Fan ID. Все и так ходят на матчи, как в театр.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент