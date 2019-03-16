Гол на 90-й минуте принёс «Монако» победу в выездном матче с «Лиллем»

В матче 29-го французской Лиги 1 «Лилль» принимал «Монако». Встреча прошла в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Монако» Винисиус Мораис, отправивший мяч в ворота «Лилля» на 90-й минуте. Результативную передачу в актив записал хавбек Жан-Эде Аолу.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе. Его заменили на 79-й минуте на хавбека Вильяма Ванкёра.

Беспроигрышная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла семи матчей. Ранее команда Леонарду Жардима одержала три победы и три раза сыграла вничью. Для «Лилля» это поражение стало первым в последних десяти встречах.

«Лилль», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (30) — 16-е.