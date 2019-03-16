«Реал Сосьедад» и «Леванте» поделили очки в матче Примеры

В матче 28-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Леванте». Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого мяча стал хавбек хозяев Аднан Янузай, отличившийся на 27-й минуте после передачи защитника Тео Бернара Франсуа. В конце второго тайма нападающий «Леванте» Борха Майораль сравнял счёт, голевой пас отдал полузащитник Хосе Кампанья.
«Реал Сосьедад», набрав 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леванте» (31) — 15-е.
В 29-м туре испанского первенства команда из Валенсии дома сыграет с «Эйбаром», а клуб из Сан-Себастьяна на выезде встретится с «Вальядолидом». Оба матча состоятся 31 марта.
Статистика игроков Примеры доступна на «Чемпионате».
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