«Реал Сосьедад» и «Леванте» поделили очки в матче Примеры

В матче 28-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Леванте». Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал хавбек хозяев Аднан Янузай, отличившийся на 27-й минуте после передачи защитника Тео Бернара Франсуа. В конце второго тайма нападающий «Леванте» Борха Майораль сравнял счёт, голевой пас отдал полузащитник Хосе Кампанья.

«Реал Сосьедад», набрав 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леванте» (31) — 15-е.

В 29-м туре испанского первенства команда из Валенсии дома сыграет с «Эйбаром», а клуб из Сан-Себастьяна на выезде встретится с «Вальядолидом». Оба матча состоятся 31 марта.

Статистика игроков Примеры доступна на «Чемпионате».