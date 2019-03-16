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«Реал Сосьедад» и «Леванте» поделили очки в матче Примеры

«Реал Сосьедад» и «Леванте» поделили очки в матче Примеры
Футбол / Испания

В матче 28-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Леванте». Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал хавбек хозяев Аднан Янузай, отличившийся на 27-й минуте после передачи защитника Тео Бернара Франсуа. В конце второго тайма нападающий «Леванте» Борха Майораль сравнял счёт, голевой пас отдал полузащитник Хосе Кампанья.

«Реал Сосьедад», набрав 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леванте» (31) — 15-е.

В 29-м туре испанского первенства команда из Валенсии дома сыграет с «Эйбаром», а клуб из Сан-Себастьяна на выезде встретится с «Вальядолидом». Оба матча состоятся 31 марта.

Статистика игроков Примеры доступна на «Чемпионате».

Испания - Примера. 28-й тур
15 марта 2019, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 – Янузай – 27, 1:1 – Майораль – 79
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