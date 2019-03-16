«Оренбург» — «Динамо»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 11:30

Сегодня, 16 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» – «Динамо» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистентами главного судьи станут Роман Усачев и Дмитрий Березнев. В роли резервного рефери выступит Станислав Васильев.



«Динамо» набрало 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (23) — на 13-м месте в таблице РПЛ.