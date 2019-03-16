Колашинац: люди не просто так считают АПЛ лучшей лигой в мире

Полузащитник «Арсенала» Зеад Колашинац прокомментировал выход шести клубов английской Премьер-лиги в 1/4 финала еврокубков. Напомним, «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» продолжают борьбу в Лиге чемпионов, а «Арсенал» и «Челси» прошли в 1/4 финала Лиги Европы.



«Думаю, это характеризует нас и лигу. Это лишь доказывает, что люди не просто так считают чемпионат Англии лучшим в мире. Думаю, это делает английскую Премьер-лигу очень интересной. Конечно, мы гордимся тем, что прогрессируем в Лиге Европы.



Сохранить место в четвёрке лидеров чемпионата Англии будет непросто, но у нас ещё есть время и шансы. Сейчас „Арсенал“ располагается в лидирующей группе и планирует остаться там», — приводит слова Колашинаца официальный сайт «Арсенала».

Колашинац: в следующем раунде ЛЕ «Арсеналу» нельзя проигрывать первый матч