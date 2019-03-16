Салах — о теракте в Новой Зеландии: акт чистого зла, соболезную семьям жертв

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах в своём «твиттере» выразил соболезнования родственникам жертв теракта в Новой Зеландии, случившегося накануне, 15 марта.



«Страшные новости из Новой Зеландии. Соболезнования семьям ни в чём не повинных жертв, потерявших жизни в ходе этого акта чистого зла», — говорится в сообщении Салаха.



В ходе теракта, произошедшего в городе Крайстчерч, четыре преступника устроили стрельбу в двух мечетях. В итоге нападения погибли 50 человек, ещё около 50 человек получили ранения. Главным злоумышленником оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант, снимавший свои действия на камеру. Перед тем как отправиться в мечеть, террорист опубликовал объёмный манифест, посвящённый его взглядам и отношению к мигрантам.