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ЦСКА на выезде разгромил «Урал» в матче молодёжного первенства

ЦСКА на выезде разгромил «Урал» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ

В матче молодёжного первенства России «Урал» принимал московский ЦСКА. Встреча состоялась на манеже стадиона «Урал» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Голами в составе московской команды отметились Александр Сильянов, Константин Ерохин, Илья Востриков, Хасан Ташаев и Данила Янов, оформивший дубль в этой встрече. За «Урал» дважды забил Евгений Татаринов. На 78-й минуте встречи главный арбитр показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Урала» Яну Чижкову, после чего екатеринбургская команда осталась в меньшинстве.

ЦСКА набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Урал» (18) — на двенадцатом месте в таблице соревнования.

Россия - Молодёжное первенство. 20-й тур
16 марта 2019, суббота. 08:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
2 : 6
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 – Сильянов – 6, 1:1 – Татаринов – 23, 2:1 – Татаринов – 32 (пен), 2:2 – Ерохин – 50, 2:3 – Янов – 54, 2:4 – Янов – 59, 2:5 – Востриков – 61, 2:6 – Ташаев – 75
Удаления: Чижков, 78 – нет
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