ЦСКА на выезде разгромил «Урал» в матче молодёжного первенства

В матче молодёжного первенства России «Урал» принимал московский ЦСКА. Встреча состоялась на манеже стадиона «Урал» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.



Голами в составе московской команды отметились Александр Сильянов, Константин Ерохин, Илья Востриков, Хасан Ташаев и Данила Янов, оформивший дубль в этой встрече. За «Урал» дважды забил Евгений Татаринов. На 78-й минуте встречи главный арбитр показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Урала» Яну Чижкову, после чего екатеринбургская команда осталась в меньшинстве.



ЦСКА набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Урал» (18) — на двенадцатом месте в таблице соревнования.