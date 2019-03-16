Гендиректор «Рубина»: клуб добился финансовой стабильности, задолженностей нет

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о стабилизации финансового положения казанского клуба, ещё недавно испытывавшего трудности и имевшего задолженности перед футболистами.



«В настоящий момент впервые за долгое время перед игроками команды нет никаких долгов. И у нас есть понимание, что до конца этого года у нас будут чёткие выплаты зарплаты, без задержек, точно в сроки. Теперь у клуба есть понимание финансовой ситуации и средства на счету. Это даже непривычно говорить, но теперь финансовое состояние «Рубина» довольно стабильное, мы заключили новые спонсорские контракты, прилично сократили наш бюджет за время работы, и он сейчас небольшой. Но это позволяет нам спокойно смотреть в будущее. В этом плане всё у нас хорошо, клуб стабилен, тяжелые времена позади.



Долгов у нас ни перед кем нет и просроченных платежей тоже. Наконец-то мы сейчас подошли к тому, о чем говорили, когда вернулись в клуб: что нужно несколько лет, чтобы выправить ситуацию в клубе. Думаю, даже в этом сезоне мы ещё поборемся за место в еврокубках. Мы с большим оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее», — цитирует Сайманова «Спорт Бизнес Online».