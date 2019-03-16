Гвардиола: Де Брёйне вернётся на поле после международного перерыва

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о восстановлении полузащитника команды Кевина Де Брёйне. Напомним, бельгийский хавбек получил повреждение в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (1:0). Также игрок не получил вызова в сборную Бельгии на матчи отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Россией (21 марта) и Кипром (24 марта).



«У Кевина была серьёзная травма колена. Когда так долго не выходишь на поле в связи с травмой колена, это может повлиять на другие кости. Он пока не чувствует себя полностью готовым. Врачи команды сказали мне, что Кевин будет готов вернуться в строй после международного перерыва», — приводит слова Гвардиолы L'Equipe.



«Манчестер Сити» набрал 74 очка в 30 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Витсель и Де Брёйне не вошли в заявку сборной Бельгии на игры с Россией и Кипром