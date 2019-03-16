Клопп: не думаю, что этому «Ливерпулю» требуются усиление и денежные вливания

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился планами клуба на летнее трансферное окно.



«Не хочу говорить о планах на лето, но не думаю, что этой команде требуются усиление и большие денежные вливания. Лучший способ – собрать группу игроков, постараться улучшить их и затем на какое-то время удержать вместе. И это, возможно, была главная проблема «Ливерпуля» в последние десять лет. Когда здесь собиралась хорошая команда, уже спустя сезон игроки разъезжались по всему миру. В этом году такого не будет, определённо», — цитирует Клоппа Goal.com.



«Ливерпуль» после 30 туров занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиге и на одно очко отстаёт от «Манчестер Сити». 17 марта подопечные Клоппа на выезде сыграют с «Фулхэмом».

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