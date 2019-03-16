Кариус может перейти в «Олимпиакос»

Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус, права на которого принадлежат «Ливерпулю», может в скором времени оказаться в Греции.



Как сообщает Hurriyet, в услугах немецкого футболиста заинтересован «Олимпиакос». Переход может состояться после окончания нынешнего сезона, когда откроется летнее трансферное окно. Отмечается, что вероятность ухода вратаря из «Бешикташа» возросла, после того как стало известно о его жалобе на клуб в связи с невыплатой зарплаты.



Ранее сообщалось, что Кариус не получает зарплату уже четыре месяца. Турецкий клуб задолжал игроку уже более € 1 млн.



Кариус перешёл в «Бешикташ» из «Ливерпуля» минувшим летом на правах аренды на два сезона. В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги немецкий вратарь принял участие в 21 матче, в четырёх из которых оставил ворота в неприкосновенности.

У Кариуса всё плохо. Тренер обвиняет его в грубых ошибках и стагнации А «Бешикташ» не выплачивает легенде финала Лиги чемпионов-2017/18 зарплату.