«Рубин» — «Ростов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 16 марта, на стадионе «Казань Арена» состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Рубин» – «Ростов» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Ассистентами главного судьи станут Николай Ерёмин и Алексей Ширяев. В роли резервного рефери выступит Игорь Низовцев.



«Рубин» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (26) — на 7-м месте в таблице РПЛ.