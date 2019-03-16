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«Рубин» — «Ростов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

«Рубин» — «Ростов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ

Сегодня, 16 марта, на стадионе «Казань Арена» состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Рубин» – «Ростов» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Ассистентами главного судьи станут Николай Ерёмин и Алексей Ширяев. В роли резервного рефери выступит Игорь Низовцев.

«Рубин» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (26) — на 7-м месте в таблице РПЛ.

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