Джикия — о возможном переходе в «Локомотив»: нельзя верить всему, что пишут

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал информацию о возможном переходе в «Локомотив» в летнее трансферное окно.



«Никак не отреагировал на слухи о возможном переходе в „Локомотив“. Даже не хочу об этом говорить. Не имеет никакого смысла. Тема закрыта. Там не было даже какого-то источника, просто слухи. Нельзя верить всему, что пишут. Мало ли что вообще можно выдумать… У меня долгосрочный контракт со «Спартаком». Очень хочу быть полезным клубу. И пока есть силы и возможности, буду это делать. Сделаю все ради команды», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».



Джикия перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в декабре 2016 года. Действующее соглашение защитника с московским клубом рассчитано до 2022 года.

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