СПАЛ — «Рома»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 16 марта, на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре состоится матч 28-го тура итальянской Серии А СПАЛ — «Рома». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. В роли его ассистентов выступят Эленито Ди Либераторе и Алессио Тольфо. Резервный рефери – Луиджи Наска.



После 27 туров «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 47 очков и на три очка отставая от зоны Лиги чемпионов. СПАЛ (23) располагается на шестнадцатом месте. С полной таблицей Серии А можно ознакомиться на «Чемпионате».



Прямая видеотрансляция матча СПАЛ — «Рома» на «Чемпионате»