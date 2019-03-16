Кейн: встреча с «МС» в 1/4 финала ЛЧ — серьёзное испытание для «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.



«Нам предстоят два отличных матча. „Манчестер Сити“, безусловно, одна из лучших команд в Европе на данный момент. Это будет серьёзное испытание для нас. В четвертьфинале Лиги чемпионов нет лёгких соперников, поэтому мы будем готовы к этому противостоянию. У нас есть шанс выйти в полуфинал, мы сделаем всё для этого», — приводит слова Кейна официальный сайт «Тоттенхэма».



Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» состоится 9 апреля в Лондоне. Ответная встреча пройдёт в Манчестере 17 апреля. В 1/8 финала турнира «шпоры» переиграли дортмундскую «Боруссию», а «горожане» обыграли в двух матчах «Шальке-04».

Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов — «Тоттенхэм» или «Манчестер Сити»?