«Урал» — ЦСКА: Нисимура и Обляков сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Урала» и ЦСКА на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 16 марта, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк.



Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Шанбиев, Динга, Балажиц, Ароян, Фидлер, Бавин, Катрич, Араторе, Панюков.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Влашич, Ахметов, Обляков, Нисимура, Чалов.



Запасные: Помазун, Кырнац, Набабкин, Ефремов, Сигурдссон, Бистрович, Бийол, Тикнизян.

ЦСКА после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, имея в активе 33 очка. «Урал» (23) — на 12-м месте.