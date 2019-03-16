«Рубин» одолел «Ростов» в матче молодёжного первенства

Прозвучал финальный свисток в матче 20-го тура молодёжного первенства России «Рубин» – «Ростов». Встреча прошла на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Игру обслуживал главный арбитр Сергей Осипов.



В первом тайме ни одной из команд не удалось выйти вперёд. Во второй половине матча, на 66-й минуте, хозяева открыли счёт благодаря точному удару полузащитника Александра Циберкина. На 78-й минуте гости восстановили равенство усилиями хавбека Гочи Гогричиани, реализовавшего пенальти. Спустя пять минут «Рубин» вновь вышел вперёд – гол на счету полузащитника Михаила Яковлева.



«Рубин» в 20 турах набрал 27 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Ростов» с аналогичным количеством очков — на 10-м месте, но имеет игру в запасе.