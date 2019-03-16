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«Рубин» одолел «Ростов» в матче молодёжного первенства

«Рубин» одолел «Ростов» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ

Прозвучал финальный свисток в матче 20-го тура молодёжного первенства России «Рубин» – «Ростов». Встреча прошла на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Игру обслуживал главный арбитр Сергей Осипов.

В первом тайме ни одной из команд не удалось выйти вперёд. Во второй половине матча, на 66-й минуте, хозяева открыли счёт благодаря точному удару полузащитника Александра Циберкина. На 78-й минуте гости восстановили равенство усилиями хавбека Гочи Гогричиани, реализовавшего пенальти. Спустя пять минут «Рубин» вновь вышел вперёд – гол на счету полузащитника Михаила Яковлева.

«Рубин» в 20 турах набрал 27 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Ростов» с аналогичным количеством очков — на 10-м месте, но имеет игру в запасе.

Россия - Молодёжное первенство. 20-й тур
16 марта 2019, суббота. 11:30 МСК
Рубин-мол.
Казань
2 : 1
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
1:0 – Циберкин – 66, 1:1 – Гогричиани – 78 (пен), 2:1 – Яковлев – 83
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