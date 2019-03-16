«Оренбург» — «Динамо»: судья удалил главного тренера хозяев Федотова

«Оренбург» принимает московское «Динамо» в матче 20-го тура молодёжного первенства России. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Газовик» в Оренбурге.



На 59-й минуте матча полузащитник хозяев Алексей Сутормин ворвался в штрафную площадь соперников и после контакта с защитником бело-голубых Себастьяном Хольменом рухнул на газон. Главный арбитр Сергей Иванов не зафиксировал нарушения, что вызвало недовольство главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова, который бурно отреагировал на не назначенный пенальти. Судья принял решение удалить специалиста со скамейки.



«Динамо» набрало 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (23) — на 13-м месте в таблице РПЛ.

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