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Ригони: победить в матче со «Спартаком» «Зениту» особенно важно

Ригони: победить в матче со «Спартаком» «Зениту» особенно важно
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится завтра, 17 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Конечно, буду счастлив, если удастся забить ещё раз и продлить голевую серию в чемпионате России. Такие вещи придают уверенности и, самое главное, помогают команде победить. Надеюсь, так будет и в воскресенье, ведь победить в матче со „Спартаком“ нам особенно важно. Хотим вернуться в Санкт-Петербург в хорошем настроении», — сказал Ригони в эфире программы «Все на матч».

«Зенит» набрал 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (32) — на 4-м месте в таблице РПЛ.

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