Федотов: с нашей позиции пенальти в ворота «Динамо» был очевиден

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвёл итоги матча 20-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:0).



«Было тяжело, а другого и не ожидали. Представляли уровень „Динамо“ — очень хорошая команда, во всех отношениях сбалансированная. Забили голик, и были моменты, которые мы опять не довели до ума. Счёт 1:0 — скользкий, вызывает в обороне небольшую скованность. В принципе, все удары блокировали, только после рикошета было тревожно. Тем не менее хорошо перестраивались, хорошо выдвигались, блокировали удары. Ничего не дали сделать сопернику.



Есть ли вопрос по неназначенному пенальти? Не видел по телевизору эпизод, но с той позиции, с которой мы смотрели, показалось, что всё очевидно. Дело судей — разбираться с этим, они были ближе к эпизоду. Возможно, мы ошибаемся», — сказал Федотов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Оренбург» — «Динамо»: судья удалил главного тренера хозяев Федотова