«Спартак» разгромил «Зенит» в матче молодёжного первенства со счётом 5:1

В 20-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Зенит». Матч прошёл на четвёртом поле Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и завершился победой красно-белых со счётом 5:1.



В начале встречи хозяевам удалось отметиться быстрым голом – уже на 15-й минуте забил полузащитник Максим Данилин. В середине второго тайма, на 70-й минуте, нападающий «Спартака» Александр Руденко удвоил преимущество своей команды. Спустя 10 минут защитник красно-белых Тургай Мохбалиев довёл счёт до разгромного. До конца встречи «Спартак» успел поразить ворота «Зенита» ещё дважды – хет-трик в актив записал Руденко. В добавленное время гол забил защитник гостей Кирилл Алоян.



«Спартак» набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Зенит» (33) — на седьмом месте.