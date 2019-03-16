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«Спартак» разгромил «Зенит» в матче молодёжного первенства со счётом 5:1

«Спартак» разгромил «Зенит» в матче молодёжного первенства со счётом 5:1
Футбол / РПЛ

В 20-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Зенит». Матч прошёл на четвёртом поле Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и завершился победой красно-белых со счётом 5:1.

В начале встречи хозяевам удалось отметиться быстрым голом – уже на 15-й минуте забил полузащитник Максим Данилин. В середине второго тайма, на 70-й минуте, нападающий «Спартака» Александр Руденко удвоил преимущество своей команды. Спустя 10 минут защитник красно-белых Тургай Мохбалиев довёл счёт до разгромного. До конца встречи «Спартак» успел поразить ворота «Зенита» ещё дважды – хет-трик в актив записал Руденко. В добавленное время гол забил защитник гостей Кирилл Алоян.

«Спартак» набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Зенит» (33) — на седьмом месте.

Россия - Молодёжное первенство. 20-й тур
16 марта 2019, суббота. 12:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
5 : 1
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 – Данилин – 15, 2:0 – Руденко – 70, 3:0 – Мохбалиев – 80, 4:0 – Руденко – 84, 5:0 – Руденко – 86, 5:1 – Алоян – 90+3
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