Маклаков: «Спартак» будет всю игру давить на «Зенит» и обязательно победит

Известный актёр и болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Зенитом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Это дерби двух столиц, поэтому, как и все болельщики, жду матч. Думаю, он будет одним из самых зрелищных в этом туре. Не думаю, что игра будет острожной. Со стороны «Зенита» – наверное, но не допускаю, чтобы со стороны «Спартака» она была инертной и не атакующей. Наоборот, мне кажется, «Спартак» будет практически всю игру давить и обязательно победит», — сказал Маклаков в эфире программы «Все на матч».



Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 17 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Адриано обратился к болельщикам «Спартака» в преддверии матча с «Зенитом»