Шевельков: если судья будет нейтральный, то, конечно, «Зенит» обыграет «Спартак»

Известный болельщик «Зенита», актёр и режиссёр Владимир Шевельков поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится завтра, 17 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



«Кто бы что ни говорил, но, мне кажется, страна считает это главным дерби. ЦСКА, „Динамо“, „Локомотив“… Ну что вы, ей-богу? Посмотрите на трибуны. На что ходят, там и дерби. Ждём. Главное, чтобы всё было по-честному. Если судья будет нейтральный, то, конечно, мы победим», — сказал Шевельков в эфире программы «Все на матч».

«Зенит» набрал 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (32) — на 4-м месте в таблице РПЛ.