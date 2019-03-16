Президент «Урала»: с ЦСКА тяжело играть — у них вратарь номер один

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«ЦСКА есть ЦСКА. Очень хорошая, молодая, перспективная команда. В Мадриде «Реал» обыграли! Так что это очень хорошая команда. Конечно, тяжело с ними, у них вратарь номер один. Игорю Акинфееву действительно нет замен. Конечно, ему тяжело будет забить, но будем стараться», — сказал Иванов в эфире канала «Матч Премьер».



Матч «Урал» — ЦСКА проходит в эти минуты на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступают Алексей Воронцов и Рашид Абусуев. Резервный рефери – Николай Волошин.

«Урал» — ЦСКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00