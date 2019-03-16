«Зенит» обратился к болельщикам в преддверии матча со «Спартаком»

«Зенит» на официальном сайте обратился к болельщикам в преддверии матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». В клубе отметили важной предстоящей встречи со красно-белыми, а также попросили фанатов соблюдать правила поведения на стадионе и не допустить использования пиротехники во время игры.



«Мы убедительно просим всех болельщиков сине-бело-голубых отказаться от использования пиротехники и оскорбительных кричалок. Мы просим соблюдать правила поведения на стадионе и надеемся, что на матче не будет места провокациям, а игра принесет эмоции и радость яркого спортивного события. Нам нужна ваша поддержка!» — говорится в сообщении.



Матч «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 17 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.