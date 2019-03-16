Дзагоев чаще всех футболистов в России проходит тесты на допинг

ЦСКА привлёк внимание российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА).



Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, «армейцы» стали самым тестируемым клубом за первые два месяца 2019 года. С начала года РУСАДА провела в московском клубе 10 проверок на допинг.



На фоне партнёров выделился полузащитник Алан Дзагоев. Хавбек прошёл тест на допинг в январе и феврале и на данный момент является самым тестируемым футболистом России.



В настоящий момент Дзагоев восстанавливается после травмы передней крестообразной связки правого колена, полученной в ходе зимних сборов команды.



ЦСКА после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» и «Краснодару».

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