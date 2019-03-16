Пато разорвал контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и может вернуться в Италию

Бразильский нападающий Алешандре Пато разорвал контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь», за который выступал с 2017 года.



Как сообщает Football Italia, 29-летний футболист ранее заявил в социальной сети, что не чувствует себя счастливым, после чего стороны договорились о расторжении соглашения. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры форварда является итальянская Серия А, где он ранее защищал цвета «Милана».



В прошедшем сезоне Пато принял участие в 23 матчах китайской Суперлиги, записал на свой счёт 15 голов и 3 результативные передачи. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» финишировал на девятом месте в турнирной таблице первенства.



Ранее бразилец выступал за «Интернасьонал», «Милан», «Коринтианс», «Сан-Паулу», «Челси» и «Вильярреал».

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